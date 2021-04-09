Власти Москвы сообщили о снижении уровня соцриска на дорогах в четыре раза за 16 лет

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Уровень социального риска на дорогах Москвы снизился в четыре раза с показателя 2004 года и по итогам прошлого года достиг трех человек на 100 тыс. населения. Столица сохранила за собой статус самого безопасного региона России по социальному риску, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"По итогам 2020 года уровень социального риска в Москве снизился до трех. Это значит, что на каждые 100 тыс. населения столицы приходится не более трех человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Таким образом, Москва остается самым безопасным регионом России, несмотря на то что опережает другие субъекты по численности населения и количеству транспортных средств. Во втором по площади и населению городе России - Санкт-Петербурге - показатель социального риска - четыре", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что целевой показатель социального риска Москвы сократился почти в четыре раза с 2004 года. Тогда на каждые 100 тыс. жителей приходилось 11,4 жертвы ДТП.

"Сейчас Москва - город с одним из самых низких социальных рисков в мире. В Нью-Йорке этот показатель составляет 2,9. Ниже только в европейских городах", - подчеркнули в департаменте.

Всего в 2020 году на дорогах Москвы погибло 376 человек. За 10 лет, благодаря мировой концепции Vision Zero, число жертв снизилось в два раза.

"Целевой показатель социального риска, утвержденный указом президента Российской Федерации, - не более четырех погибших в ДТП человек на 100 тыс. жителей по России должен быть достигнут к 2030 году. В Москве по итогам 2020 года показатель социального риска - три", - заключили в пресс-службе департамента транспорта.