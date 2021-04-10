Более 1,3 тыс. фасадов жилых домов отремонтируют в Москве до конца года

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. фасадов капитально отремонтируют в Москве до конца года, об этом в субботу сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"В этом году запланированы работы по капитальному ремонту 1,3 тыс. фасадов жилых домов", - сказал Бирюков.

По его словам, проведение капремонта фасадов начинается при установлении устойчивых положительных температур воздуха. Кроме того, для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая восстановить технические характеристики и внешний облик дома в полном объеме.

"При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет", - рассказал Бирюков.

Он также сообщил, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов домов, которые являются объектами культурного наследия. "В 2021 году запланирован ремонт фасадов 80 таких домов, главная задача - сохранить первоначальный облик объектов, восстановить декоративные архитектурные элементы", - отметил Бирюков.