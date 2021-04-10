В электродепо "Сокол" установили систему по контролю за управлением движения поездов

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Первая в Московском метрополитене микропроцессорная система автоматики и телемеханики управления движением поездов (АТДП), которая позволит регулировать движение подвижных составов более эффективно, появилась в электродепо "Сокол". Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Новейшая система автоматики - АТДП - контролирует движение поездов, управляет стрелочными переводами, светофорами и рельсовыми цепями. Она работает быстрее традиционной релейной системы, в автоматическом режиме позволяет диагностировать все участвующее в системе оборудование и своевременно предупреждать о предотказном состоянии того или иного устройства", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Андрея Бочкарева.

Он уточнил, что применение современной технологии повысит эффективность организации движения составов и увеличит уровень безопасности работы обновленного электродепо "Сокол". Такая система в московском метрополитене установлена впервые.

Как добавил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, микропроцессорная система занимает меньшую площадь в отличие от обычной, что особенно актуально в условиях метрополитена. Использование микропроцессорной системы позволяет объединить диспетчерскую сигнализацию, путевую автоблокировку, а также автоматическую локомотивную сигнализацию с автоматической регулировкой скорости. Это позволит сократить временной интервал при приемке и выдаче на линию подвижного состава.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый пусковой комплекс электродепо "Сокол" Замоскворецкой линии московского метрополитена.