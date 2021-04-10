Москва в течение двух лет закупит 130 односекционных трамваев

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Новые односекционные трамваи начали поставлять в Москву. В течение двух лет в столицу будет привезено 130 таких транспортных средств, сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Москву прибыли самые новые односекционные трамваи. Их поставила ПК "Транспортные системы" <...> В новом транспорте: USB-порты, медиаэкраны, системы климат-контроля, обогрев дверного проема. Всего трамваи вмещают 110 человек", - значится в публикации.

Там уточняется, что в течение двух лет в город придут 130 односекционных низкопольных трамваев. В скором времени планируется вынести на общегородское голосование варианты их названия.

"Новые трамваи полностью низкопольные и подходят абсолютно всем пассажирам. Совсем скоро они заменят на маршрутах старые вагоны Tatra T3 с высоким полом и сделают поездки москвичей еще безопаснее и удобнее. Мы их будем выпускать на маршруты, где нет высокого пассажиропотока. Такие вагоны смогут полностью обеспечить комфортным транспортом всех наших пассажиров", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.