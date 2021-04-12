Сервис голосового ввода протоколов будет доступен московским УЗИ-специалистам

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Голосовой ввод протоколов станет доступным для УЗИ-специалистов в Москве, пилотные испытания прошли в шести московских поликлиниках. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в 2019 году благодаря единой цифровой платформе здравоохранения внедрена технология голосового ввода заключений в работу московских рентгенологов. Цифровой помощник автоматически расшифровывает произнесенные слова, переводит их в текстовый формат и вставляет в шаблон протокола.

"После того, как рентгенологи начали успешно им пользоваться, мы приняли решение протестировать сервис в работе других специалистов. В пилоте принимали активное участие врачи ультразвуковой диагностики из шести городских поликлиник, в ближайшем будущем возможность использования системы появится у врачей УЗИ других московских поликлиник и стационаров", - сказала Ракова.

Она отметила, что на освоение нового инструмента у врачей уходит всего несколько дней, а его постоянное использование позволяет существенно сократить время на бумажную работу и уделять больше внимания исследованиям: тесты показывают, что врачи, использующие голосовой ввод, тратят на заполнение протокола в среднем на 20% меньше времени.

Голосовой помощник создан на базе искусственного интеллекта и может постоянно дообучаться: пополнять словарь сложными и редкими медицинскими терминами, подстраиваться под особенности произношения разных врачей, охватывать новые диагностические и лечебные задачи.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, которая разработана совместно Комплексом социального развития Москвы и Департаментом информационных технологий. Сервисы на основе искусственного интеллекта интегрированы также и в Единый радиологический информационный сервис и применяются в радиологии.