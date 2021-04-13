Число выкупленных на торгах в Москве машино-мест выросло в I квартале в 2,4 раза

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Всего 327 машино-мест в Москве выкупили через торги в первом квартале 2021 года - это в 2,4 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В первом квартале 2021 года через различные формы торгов жители Москвы купили напрямую у города 327 машино-мест, что в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. <...> Всего в этом году в торгах на приобретение машино-мест напрямую у города приняли участие почти 2,4 тысячи человек, а конкуренция составила свыше семи человек на лот", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что больше всего объектов было реализовано на юго-западе - 296 машино-мест. Наибольшей популярностью традиционно пользовалась продажа без объявления цены, где участники сами назначают стоимость объектов - в этом году было реализовано 292 таких машино-места, а средняя стоимость квадратного метра составила около 21 тысячи рублей.

По словам заммэра, через публичное предложение - с понижением цены до 50% - на торгах было продано 27 объектов, а через обычные аукционы реализовано восемь машино-мест. Цена за квадратный метр по итогам торгов через публичное предложение составила 39,6 тыс. рублей и 46 тыс. рублей - на аукционах. Площадь объектов составила от 9,2 до 33 кв. м.

"В этом году машино-места - популярные лоты на торгах, в настоящее время город выставил на торги более 300 объектов, расположенных в пяти административных округах. Сейчас идет заявочная кампания, проведение торгов запланировано в апреле-мае. Приобрести машино-место несложно - торги проходят в электронной форме, а участвовать в них могут любые физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, исключение составляют только государственные и муниципальные учреждения, в уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 25%", - добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Город регулярно выставляет на продажу машино-места в различных округах столицы. Объекты располагаются в многоуровневых и подземных паркингах, которые расположены как в отдельно стоящих зданиях, так и в многоквартирных домах. Ознакомиться с характеристиками объектов, а также изучить лотовую документацию можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе "Для жителей", а также на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.