В Москве начался месячник пожарной безопасности

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ежегодный месячник пожарной безопасности, направленный на профилактику причин пожаров в жилом секторе, стартовал в Москве. Об этом в среду сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"Месячник пожарной безопасности проводится в столице ежегодно, он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на профилактику причин возникновения пожаров в жилом секторе и на природных территориях, в парковых зонах", - сообщил Бирюков.

Он добавил, что в рамках мероприятий особое внимание уделяется проведению разъяснительной работы с населением, так как основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил использования электроприборов.

По его словам, в рамках месячника в Москве пройдут профилактические рейды, в ходе которых представители органов власти расскажут о правилах пожарной безопасности и выдадут специальные памятки.

"Особое внимание будет уделяться проведению разъяснительной работы с детьми и подростками. В школах пройдут открытые уроки, на которых ребятам дадут практические рекомендации, как действовать при возникновении возгорания", - добавил Бирюков.