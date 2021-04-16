График электричек на участке Иванцево - Костино Большого кольца МЖД изменится 18-30 апреля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) изменится в связи с модернизацией инфраструктуры на участке Иванцево - Костино с 18 апреля до конца месяца. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"В апреле изменится расписание некоторых пригородных поездов Большого кольца (БМО) МЖД. Это связано с работами по модернизации инфраструктуры на участке Иванцево - Костино", - сообщили в пресс-службе.

Технологические "окна" назначены с 18 по 27 апреля с 20:30 до 08:30, а также с 30 апреля по 1 мая с 20:30 до 04:30. За этот период железнодорожники уложат рельсошпальную решетку на новое земляное полотно на участке протяженностью 2,1 км для последующего перевода движения по первому главному пути на новую ось. В последующие периоды работ рядом будет проложен второй дополнительный главный путь.

"В связи с предстоящими путевыми работами из расписания временно выведены несколько пригородных поездов на участках Александров - Поварово-3 и Икша - Поварово-3. Параллельно начнется реконструкция платформы 68 км, в результате которой вместо старой короткой платформы будет возведено две новые береговые длиной 240 м с навесами от осадков. Обращаем внимание пассажиров, что с 18 апреля посадка и высадка будет осуществляться на временную деревянную платформу", - добавили в пресс-службе МЖД.

Всего на участке Костино - Иванцево планируется реконструировать 5 остановочных пунктов: 68 км, 71 км, 74 км, Драчево и 80 км.

Комплексная реконструкция северной части БМО (81 км - Дмитров - Икша - Поварово) ведется с целью увеличения ее пропускной способности. На нескольких участках проводятся работы по укладке дополнительного второго и реконструкции первого главных путей. В настоящее время работы развернуты на самом протяженном участке Костино - Иванцево в 17,2 км.