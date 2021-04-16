В ЦОДД рассказали, на каких шоссе чаще всего наблюдаются "дачные" пробки

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Поток автомобилей, который выезжает за город по пятницам, с наступлением теплой погоды стал постепенно увеличиваться. Чаще всего "дачные" пробки наблюдаются на шести шоссе Москвы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе центра организации дорожного движения.

"С наступлением теплой погоды постепенно увеличивается поток автомобилей, которые выезжают за город по пятницам. В последний рабочий день недели заторы на выездах из города начинают образовываться уже с 15 часов. Чаше всего "дачные" пробки наблюдаются на Щелковском, Ярославском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе, на Липецкой улице, на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов", - рассказал собеседник агентства.

По прогнозу трафик-аналитиков ЦОДД, самые загруженные дни ждут столичных водителей в последнюю неделю апреля, перед майскими выходными. В течение суток по городу будут передвигаться до 3,3 млн автомобилей, а загруженность дорог в последнюю пятницу месяца достигнет 9 баллов.

"Чтобы не терять время в пробках, просим водителей планировать свои поездки по пятницам заранее. Из города лучше выезжать до 15 часов, после окончания вечернего часа пик или утром в субботу. По центру в загруженные часы удобнее передвигаться на городском транспорте, велосипедах или самокатах. Также просим не забывать проверять исправность автомобиля и уровень топлива перед дальней поездкой за город", - отметил собеседник агентства.