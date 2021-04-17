Человек упал с Крымского моста в Москва-реку

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Спасатели вытащили из Москва-реки молодого человека, упавшего с Крымского моста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

В субботу днем на поисково-спасательную станцию "Крымский мост" поступил сигнал о падении с моста человека в Москва-реку. По тревоге к месту происшествия вышла дежурная смена спасателей.

"В 35 м от берега из воды поднят тонущий мужчина. Пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию, оказали первую помощь и обогрели. После приезда бригады медиков и осмотра молодого человека 2002 года рождения госпитализировали в лечебное учреждение", - сообщили в департаменте.

Причина происшествия выясняется сотрудниками правопорядка.