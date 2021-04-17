Спасатели вытащили из воды тонущего в Москва-реке человека

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Спасатели вытащили из Москва-реки второго за день тонущего человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Инцидент произошел вечером в субботу в районе набережной Тараса Шевченко. "Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили в 15 м от берега тонущего человека. Пострадавшего подняли из воды на борт катера и доставили на берег для передачи работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", - сообщили в департаменте.

Пострадавшим оказался уроженец Краснодарского края, причину нахождения в реке он не объяснил.

В субботу днем спасатели вытащили из реки еще одного молодого человека, упавшего с Крымского моста, он госпитализирован.