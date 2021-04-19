Более 90 тыс. школьников Москвы поучаствовали в тренировочных экзаменах по математике

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Тренировочные экзамены по математике написали более 90 тыс. девятиклассников Москвы. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Тренировочные экзамены по математике проходили 10 и 17 апреля. Всего более 90 тыс. девятиклассников смогли потренироваться в сдаче основного государственного экзамена по математике. И более 20 тыс. одиннадцатиклассников 17 апреля смогли потренироваться в сдаче письменной части единого государственного экзамена по английскому языку", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что тренировочные мероприятия проходят в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации в 2021 году. У ребят была возможность увидеть, как организованы рабочие места участников, как распечатывают экзаменационные материалы, потренироваться в заполнении бланков и выполнить задания контрольных измерительных материалов.

"17 апреля тренировочные мероприятия проводились в 448 пунктах проведения экзаменов, организованных на базе московских школ. Свыше 30 тыс. работников обеспечивали их проведение: руководители пунктов проведения экзаменов, члены государственной экзаменационной комиссии, технические специалисты, организаторы и ассистенты, которые в дальнейшем будут задействованы на ОГЭ и ЕГЭ. Все процедуры были организованы в полном соответствии с тем, как проводятся реальные экзамены", - цитирует пресс-служба руководителя регионального центра обработки информации Москвы Оксану Карклину.

Следующие тренировочные экзамены пройдут для одиннадцатиклассников: 24 апреля - английский язык (раздел "Говорение") и 15 мая - информатика и информационно-коммуникационные технологии в компьютерной форме.