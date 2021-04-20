Работы по подготовке фонтанов к открытию завершились в Москве

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Подготовка фонтанов к их запуску завершилась в Москве. Всего в столице насчитывается более 600 фонтанов, сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили масштабные работы по подготовке к открытию сезона столичных фонтанов, которые по праву являются одним из символов Москвы. В городе сегодня насчитывается более 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что после расконсервации фонтаны промыли специальным шампунем и несколько раз водой, отрегулировали форсунки, проверили лампы подсветки, а также отремонтировали чаши и парапеты.

Заммэра подчеркнул, что подготовка фонтанов к открытию начинается еще зимой. Проводится проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, а также профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики.

Ранее он сообщал, что традиционно фонтаны запускают в столице в конце апреля.