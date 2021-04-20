Часть центральных улиц Москвы перекроют 27 апреля из-за репетиции парада Победы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты 27 апреля в связи с репетицией парада Победы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.

"В связи с проведением 27 апреля тренировки с механиками-водителями военной техники пешим порядком с 21:00 и до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта по улицам: Тверская (от Моховой до Тверского бульвара), Тверская (от Большой Бронной до Большой Садовой), 1-я Тверская-Ямская (от Большой Садовой до Гашека), Оружейный переулок (от дома 3 строение 1 до улицы Тверская), Моховая (от Воздвиженки до Тверской), Охотный ряд (от Тверской до Большой Дмитровки), Большая Никитская (от Моховой до Романова переулка)", - говорится в сообщении.

Также на некоторое время могут перекрыть Тверской бульвар (от Большой Никитской до Тверской), Страстной бульвар (от Тверской до Нарышкинского проезда) и Большой Путинковский переулок (от Малой Дмитровки до Тверской).

Госавтоинспекция попросила водителей заранее выбрать пути объезда перекрытых улиц, выполнять предписания знаков и требования сотрудников ГИБДД.