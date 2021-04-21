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В Москве в среду ожидаются небольшой дождь и до 8 градусов тепла

Порывы ветра местами достигнут 15 м/с

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 8 градусов ожидаются в среду Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 6-8 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с, в связи с чем 21 апреля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах плюс 5 - плюс 10 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.

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