В Москве с 30 апреля ограничат движение около закрытых станций "салатовой" линии метро

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в шести районах на юго-востоке столицы с 30 апреля по 24 мая из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что с 1 по 23 мая будет закрыт участок "салатовой" ветки столичной подземки от станции "Дубровка" до станции "Волжская" для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии.

"С 30 апреля по 24 мая ограничат движение в районах Южнопортовый, Кузьминки, Текстильщики, Люблино, Печатники и Нижегородский из-за закрытия Люблинско-Дмитровской линии метро. Вместо поездов пассажиры смогут воспользоваться бесплатными маршрутами КМ. Для них с 30 апреля по 24 мая будет временно изменена схема движения", - говорится в сообщении.

Так, для беспрепятственной работы компенсационных автобусов в округе появится 9,3 км временных выделенных полос на следующих участках: ул. Шарикоподшипниковская от д. 9 до ул. Новоостаповская и от ул. Южнопортовая до ул. Новоостаповская (в оба направления); ул. Новоостаповская перед ул. Симоновский Вал и перед ул. Шарикоподшипниковская; ул. Южнопортовая от ул. Шарикоподшипниковская до ул. Трофимова (в оба направления) и перед ул. Гурьянова; 1-й Южнопортовый пр-д от ул. Трофимова до Проектируемого пр-да № 1422 (в оба направления); 2-й Южнопортовый пр-д от 1-го Южнопортового пр-да до Проектируемого пр-да №1423 (в оба направления); ул. Гурьянова от ул. Южнопортовая до ул. Шоссейная (в оба направления); Проектируемые пр-ды № 6053 и № 2289; ул. Полбина от ул. Шоссейная до ул. Гурьянова; ул. Ставропольская от ул. Краснодонская до ул. Люблинская, ул. Краснодонская от ул. Шкулева до ул. Ставропольская; ул. Люблинская от д. 4А до ул. Шкулева (в сторону области) и после пересечения с 11-й ул. Текстильщиков (в сторону центра); ул. Юных Ленинцев перед ул. Люблинская.

Ограничения для водителей

"Обращаем внимание водителей такси, что проезд и по временным выделенным полосам, и по имеющейся полосе на Люблинской улице будет разрешен только для городского транспорта", - сообщили в ЦОДД.

Также для личного транспорта будут запрещены: проезд по ул. Шарикоподшипниковская (от ул. Новоостаповская до ул. 1-я Машиностроения при движении из центра); проезд по Проектируемому проезду №1423; проезд по ул. Курская; проезд по ул. Батайская и по Северному тоннелю.

Кроме того, будут временно отменены некоторые повороты и развороты, выезды из дворов. Также на ряде улиц временно будет запрещена парковка, а на некоторых улицах движение ограничат по нескольким полосам.

"Движение в районе закрытых станций будет осложнено, особенно в часы пик. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам, заранее планировать свои маршруты (информация передана в навигационные сервисы "Яндекса"), не мешать работе городского транспорта и по возможности отказаться поездок в зону перекрытий или сдвинуть их на внепиковые часы. Все ограничения опубликованы на едином транспортном портале. Также информация будет размещена на дорожных табло", - говорится в сообщении ЦОДД.

Там отметили, что за дорожной обстановкой в районе закрытых станций метро будет непрерывно следить ситуационный центр ЦОДД, а на дорогах дежурить экипажи дорожного патруля ЦОДД.