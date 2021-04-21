{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пассажиров московского метро предупредили о возможном закрытии станций на вход

Сейчас все станции и линии метро работают в штатном режиме
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Ограничения у входов на станции метро в Москве возможны в среду в случае соответствующих требований полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее меры безопасности в центре Москвы были усилены из-за анонсированной на вечер среды несанкционированной акции.

"Все станции и линии метро работают в штатном режиме. Однако по требованию полиции возможны ситуативные ограничения у входов в метро на городской территории", - говорится в сообщении.

Во вторник в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы сообщили ТАСС, что в проведении двухчасового мероприятия на 100 тыс. человек на Манежной площади 21 апреля было отказано из-за запрета на массовые мероприятия, введенного в связи с распространением коронавируса.

Теги
Россия
Автозак столкнулся с легковушкой в центре Москвы
Пострадавших нет
Читать полностью