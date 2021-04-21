Пассажиров московского метро предупредили о возможном закрытии станций на вход

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Ограничения у входов на станции метро в Москве возможны в среду в случае соответствующих требований полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее меры безопасности в центре Москвы были усилены из-за анонсированной на вечер среды несанкционированной акции.

"Все станции и линии метро работают в штатном режиме. Однако по требованию полиции возможны ситуативные ограничения у входов в метро на городской территории", - говорится в сообщении.

Во вторник в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы сообщили ТАСС, что в проведении двухчасового мероприятия на 100 тыс. человек на Манежной площади 21 апреля было отказано из-за запрета на массовые мероприятия, введенного в связи с распространением коронавируса.