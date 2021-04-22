В Москве построили новый вход на станцию метро "Комсомольская"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Новый вход на станции "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий московского метрополитена построили на Комсомольской площади, передает в четверг корреспондент ТАСС.

Вестибюль облицован гранитом и имеет стеклянные двери. Выход и вход в столичную подземку расположены около дома № 5, строение 2, на Комсомольской площади между проходами к пригородным поездам Ленинградского и Ярославского направлений железной дороги.

В настоящий момент проход к вестибюлю закрыт, он обнесен металлическим забором и строительной сеткой. На стеклянных дверях размещены наклейки "Комсомольская", на фасаде вестибюля - табличка "Станция "Комсомольская" открыта на вход с 05:30 до 01:00".

На момент публикации комментарий в департаменте транспорта Москвы и пресс-службе столичной подземки запрошен, но не получен.

Станция "Комсомольская" Кольцевой линии стала самой популярной у пассажиров в 2020 году, ей воспользовались почти 24 млн пассажиров. В 2019 году она тоже возглавила топ станций московского метро по количеству пассажиров, но в 2020 людей здесь было на 45% меньше из-за пандемии.