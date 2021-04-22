На средства от платных парковок на юге Москвы в 2021 году обустроят 25 дворов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Работы по благоустройству 25 дворов в Южном административном округе Москвы проведут в 2021 году за счет средств, полученных от платных парковок. Об этом сообщается в четверг на сайте Московского паркинга.

"В 2021 году в Южном административном округе Москвы проведут благоустройство более 25 дворов на деньги, полученные от платных парковок. Работы запланированы в районах: Донской, Братеево, Орехово-Борисово Южное, Чертаново Центральное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках благоустройства планируется отремонтировать газоны и тротуары, установить новые дорожные знаки, обновить асфальт, а также обустроить не менее 14 пешеходных переходов.

"Планы благоустройства управы опубликовали на своих официальных сайтах в разделе "Благоустройство на средства от платных парковок". Каждый год средства, полученные от платных парковок, передаются в префектуры. Жители районов могут сами решить, на какие проекты будут потрачены деньги, - для этого нужно проголосовать на портале "Активный гражданин" или обратиться к муниципальным депутатам", - отмечается в материале.