В Московском зоопарке до конца года планируют достроить павильон "Ластоногие"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Строительство павильона "Ластоногие" и дополнительного входа завершится в Московском зоопарке до конца года. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"До конца года планируется завершить строительство целого ряда объектов на территории Московского зоопарка. Здесь, например, появится новый павильон "Ластоногие" с экспозицией из 36 редких видов морских животных, часть которых занесена в Красную книгу", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что это будет современный универсальный комплекс для содержания холодноводных морских млекопитающих: белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей и других животных. В павильоне разместятся пять бассейнов, а создаваемая среда будет максимально приближена к природной. Бассейны находятся в высокой степени готовности, идет гидроизоляция чаш.

Следующий объект - пешеходный мост через Грузинскую улицу: ширина моста после реконструкции увеличится с 4 до 9 м, а по форме новый мост будет напоминать закручивающуюся морскую волну; выполнен монтаж декоративных ограждающих конструкций на участке моста, находящейся на новой территории зоопарка.

"Еще одним новым объектом, который откроется в этом году в Московском зоопарке, станет дополнительный вход со стороны станции метро "Баррикадная". В двухэтажном павильоне разместят билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе, библиотеку и образовательный центр для проведения лекций, мастер-классов и тематических встреч", - добавил Бочкарев.

По его словам, возведен монолитный конструктив здания, идет строительство внутренних стен, ведется устройство наружных инженерных коммуникаций, монтаж лифта. Решение о строительстве нового входа было принято в связи с тем, что главный вход перегружен, в пиковые дни число посетителей превышает 60 тыс. в день.