На Северном речном вокзале в Москве открыли летнюю навигацию

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Открытие летней речной навигации состоялось на Северном речном вокзале в Москве.

"В первый раз почти за 30 лет здесь, на Северном речном вокзале, мы открываем речную навигацию. По поручению мэра объект "Северный речной вокзал" был открыт [после реконструкции] ко Дню города в 2020 году. Этот объект - это вклад правительства Москвы в развитие сегодняшнего транспорта на московской акватории. Очень рады, что этот речной вокзал теперь не только транспортный хаб, но это еще и огромный парк, зона отдыха для тех жителей Москвы, которые проживают здесь недалеко, у Северного речного вокзала", - сказал в ходе церемонии открытия заммэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, в новом сезоне гостей и жителей города ждут как уже полюбившиеся экскурсии, так и новые маршруты. Так, планируется запуск кругового маршрута от причала парка Горького с разворотом у "Зарядья" без промежуточных остановок, прогулка продлится 50 минут. Кроме того, подготовлены различные тематические экскурсии с квизами.

Туристам предлагается также маршрут с остановками на пяти причалах в центре города, к их услугам - аудиогиды на шести языках, телескопическая крыша для панорамного обзора и более 50 достопримечательностей. Рейсы начинаются каждые полчаса. Все билеты, как на 24, так и на 48 часов, можно приобрести онлайн.

"Одна из главных новаций этого сезона - экскурсии по воде в формате hop on hop off. Турист, покупая билет на 24 или 48 часов, получает возможность выходить на любых предусмотренных остановках, гулять по городу, после чего снова вернуться к прогулке по воде", - сообщила зампредседателя Москомтуризма Татьяна Шаршавицкая, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.

Узнать подробности о речных прогулках поможет цифровой сервис Russpass. А на медиаплатформе "Москва с тобой" можно найти цикл онлайн-экскурсий, посвященных необычным фактам о водных артериях столицы.