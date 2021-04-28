Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в среду достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленно на фоне дождя.

По данным на 18:45, скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, а также на улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Волоколамском и Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях.

Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце, а также практически по всему периметру МКАД.