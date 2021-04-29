Пассажиры метро Москвы стали чаще оплачивать проезд банковской картой

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Пассажиры московского метрополитена в первом квартале 2021 года оплатили проезд банковскими картами на турникете более 22 млн раз, это почти на 40% больше, чем за тот же период 2020 года, сообщается в четверг на информационном портале мэра Москвы.

"В марте 2021 года на турникетах метро пассажиры оплатили проезд банковскими картами 9,28 млн раз. Для сравнения: в марте 2020 года бесконтактным платежом на турникетах пассажиры воспользовались 4,98 млн раз - почти в два раза меньше, - говорится в сообщении. - Всего в первом квартале 2021 года на турникетах проезд оплатили 22,4 млн раз, это на 39% больше, чем за тот же период 2020 года. Тогда с помощью банковских карт пассажиры прошли через турникеты в метро 16,09 млн раз".

Пассажиры могут оплачивать проезд картами MasterCard, Visa, "Мир" или с помощью платежных сервисов Samsung Pay, Apple Pay, UnionPay, MirPay, Huawei Pay, Google Pay, Alipay.

Впервые на турникете установили дополнительное оборудование, чтобы оплачивать проезд банковскими картами, на станции метро "Котельники" в сентябре 2015 года. С тех пор такие турникеты появились на всех станциях. Сейчас в метро их 893, на каждой станции как минимум по два турникета. В метро также есть 1650 аппаратов по продаже билетов и 150 терминалов, которые принимают безналичный расчет. У владельцев "Тройки" есть возможность покупать билеты и полноценно управлять транспортной картой дистанционно, не обращаясь в кассы, с помощью приложения "Метро Москвы".