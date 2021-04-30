В Москве не будут проводить первомайские мероприятия

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение не проводить массовые первомайские демонстрации и субботники из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом в пятницу рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в интервью телеканалу "РБК".

"В связи с тем, что санитарно-эпидемиологическая ситуация развивается не в лучшую сторону, сейчас принято решение не проводить массовых мероприятий, ни массовых первомайских демонстраций, в том числе и субботники. Нельзя нам рисковать и собирать большое количество москвичей, чтобы потом были дополнительные вспышки и дополнительные негативные последствия", - сказал Бирюков.

Он добавил что городские службы, коммунальные службы, предприятия промышленные в рамках месячника приводят в порядок свои территории.

"И конечно же до 30 апреля мы их проведем, уберем город", - сказал Бирюков.