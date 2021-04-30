Собянин открыл сезон фонтанов в Москве

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в столице, церемония открытия прошла в парке "Ходынское поле", на центральной аллее которого заработал светодинамический музыкальный фонтан.

"Мы закончили генеральную уборку города после суровой зимы, в течение месяца чистили, красили, убирали город, высаживали деревья. В генеральной уборке были заняты десятки тысяч людей. Венцом этой работы сегодня [стал] традиционный пуск московских фонтанов, которые составляют <...> значительную часть общественных пространств Москвы, и сегодня одновременно запускается фонтан на ВДНХ, Поклонной горе, на Манежке", - рассказал Собянин.

По его словам, за последние годы в городе построено и создано еще 80 фонтанов, причем 18 из них достаточно крупные. "Один из таких на Ходынском поле, здесь запущен так называемый сухой фонтан, который является <...> по конструкции уникальным <...> Сам парк тоже является одним из лучших в городе, и вместо депрессивного пространства, взлетно-посадочной полосы, грязи, которая здесь была многие годы, получился уникальный парк, первоклассного, мирового уровня", - сказал мэр.

Также Собянин посетил всесезонные павильоны, расположенные в парке.

"Помимо благоустройства, создания детских площадок, спортивных площадок, озеленения, здесь впервые мы достаточно масштабно создали и уникальные павильоны, мобильные конструкции, в которых можно заниматься спортом и которые тоже являются частью этого парка", - отметил мэр и поздравил москвичей с запуском фонтанов, с наступающими майскими праздниками и Пасхой.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка, на территории 15 парков, подведомственных департаменту культуры, также начали работать фонтаны, в частности, фонтаны включили в Парке Горького. "Центральный фонтан в Парке Горького в летний период он поет и танцует пять раз в день, а с 22:30 до 22:55 музыкальное выступление сопровождается световым шоу. Первоначально фонтан находился ближе к Крымскому валу, но после реконструкции 1955 года был передвинут в центр партера парка", - рассказали в пресс-службе. В Измайловском парке теперь можно отдохнуть у воды на площади перед дирекцией, где симметрично расположены два одинаковых фонтана с закрытыми чашами, а в Сиреневом саду можно полюбоваться сухим фонтаном, который расположен в самом его центре и снабжен двумя рядами струй с кругом по центру.