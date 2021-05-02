В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие пять дней

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Москвичей ждет переменчивая погода в ближайшие пять дней: ожидаются и первая майская гроза, и повышение температуры до 19 градусов тепла, и резкое похолодание сразу на 10 градусов, и очень дождливые дни, и дни без осадков. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода очень изменчивая в ближайшие дни. Она полностью соответствует знаменитой опере, где утверждается, что сердце красавицы переменчиво также, как ветер в мае [речь об опере Джузеппе Верди "Риголетто]. Ночь на воскресенье тихая, маловетреная, лунная, днем до полудня тоже вполне спокойная погода, максимальная температура будет [плюс] 12-14 градусов. Но во второй половине дня начнутся изменения, связанные с приближением Средиземноморского циклона", - сообщил он.

По словам Вильфанда, циклон принесет в Москву интенсивные дожди, но температура повысится до 17-19 градусов тепла в понедельник. Кроме того, в этот день ожидается первая майская гроза. "Будет ветрено, порывы до 18 м/с, облачно. Кроме того, будут все условия для грозовой деятельности. День будет для любителей грозы в начале мая", - отметил он.

Во вторник москвичей ждут очередные резкие изменения погоды. Дожди утихнут, будет переменная облачность, но температура заметно понизится - сразу на 10 градусов минимум. Ночью ожидаются небольшие заморозки. "Уже 4 мая в Москве и Московской области днем температура понизится на 10 градусов минимум, даже больше. Максимальные температуры будут [плюс] 6-8 градусов. Местами будет небольшой дождь", - сказал Вильфанд.

В среду температура повысится до 15 градусов тепла. Будет облачно, но без осадков, отметил метеоролог. "Погода будет в ближайшие дни на любой вкус: и облачная с дождями кратковременными, и с интенсивными, и облачно без осадков", - заключил Вильфанд.