Пассажиропоток на станции "Текстильщики" вырос до 30% после закрытия участка метро Москвы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро вырос почти на 30% в связи с закрытием участка "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской ветки. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Почти на 30% вырос пассажиропоток на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии. Станция работала штатно, однако в будние дни лучше воспользоваться одноименной станцией МЦД-2", - говорится в сообщении.

Кроме этого, 1 мая число людей на станциях "Дубровка" и "Волжская" выросло более чем в два раза по сравнению с прошлой субботой из-за того, что 60% пассажиров решили поехать на бесплатных автобусах КМ. Департамент транспорта рекомендуют пассажирам во время закрытий пользоваться Замоскворецкой линией метро и МЦК.

"38% пассажиров закрытого участка выбрали самый быстрый и надежный маршрут через Замоскворецкую линию, мы вас благодарим за это. На юго-востоке города очень сложная дорожная сеть. В Северном тоннеле (в районе МЦД Люблино) всего одна полоса. Автобусы КМ2 тут проезжают по очереди. Из-за этого интервалы движения могут увеличиваться, а автобусы могут приходить по несколько штук сразу", - добавляется в материале.

Поезда московского метрополитена не будут курсировать между станциями "Дубровка" и "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии с 1 до 23 мая.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, закрытие необходимо для проведения строительных работ на Большой кольцевой линии (БКЛ). Для передвижения пассажиров во время закрытий задействуют около 200 автобусов-гармошек КМ, будут работать три бесплатных автобусных маршрута: КМ1 - от "Волжской" до "Текстильщиков", КМ2 - от "Волжской" через МЦД Люблино, "Печатники" и "Кожуховскую" до "Дубровки", КМ3 (по будням) - от "Печатников" через "Кожуховскую" до "Дубровки". Также в департаменте рекомендуют пользоваться соседними линиями метро, МЦК и МЦД.