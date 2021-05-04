В Москве перекроют десятки улиц по маршруту репетиции парада Победы 4 мая

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Несколько улиц на западе, северо-западе и в центре Москвы перекроют из-за репетиции парада Победы 4 мая, по маршруту следования колонны все парковочные места будут ликвидированы. Перекрытия будут сняты по мере прохождения техники, сообщили ТАСС в информационном центре столичного департамента транспорта.

Так, с 17:30 мск до 20:00 мск на маршруте следования колонны будут перекрыты следующие участки: Крылатская ул. (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники); улицы Нижние Мневники - Северо-Западная хорда (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники); Карамышевский мост; улицы Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники); проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения); улица Мневники; Звенигородское шоссе; Красная Пресня; Баррикадная; Новинский бульвар; Садовая-Кудринская улица; Большая Садовая улица; Садовая-Триумфальная улица; Садовая-Каретная улица; 1-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади); 2-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади).

Кроме того, с 17:30 мск до окончания мероприятия будут перекрыты следующие улицы: Тверская (от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой); 1-я Тверская-Ямская (от Большой Садовой до улицы Гашека); Оружейный переулок (от д. 3 стр. 1 до Тверской улицы); Моховая (от Воздвиженки до Тверской); Охотный Ряд; Театральный проезд; Большая Никитская (от Моховой до Романова переулка). Также в этот период времени будут перекрыты Новая площадь; Старая площадь; Китайгородский проезд; Москворецкая и Кремлевская набережные; Гончарная набережная (от Гончарного проезда); Котельническая, Устьинская и Подгорская набережные; Большой и Малый Москворецкие мосты; Чугунный мост; Болотная улица; Болотная площадь; Софийская, Раушская, Болотная набережные; Фалеевский переулок; улица Балчуг; Лубочный переулок; Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста); Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста); 1-й и 2-й Раушские переулки; улица Солянка; Кадашевская набережная; Петровка (от Театрального проезда до Дмитровского переулка).

Также с 22:00 мск до окончания мероприятия перекроют Тверской бульвар (от Большой Никитской до Тверской); Страстной бульвар (от Тверской до Нарышкинского проезда), Большой Путинковский переулок (от Малой Дмитровки до Тверской). С 22:30 мск движение перекроют на следующих участках следования колонны: Большой Каменный мост; Боровицкая площадь; Моховая (от Боровицкой площади до Воздвиженки); Воздвиженка; Новый Арбат; Новинский бульвар; Садовая-Кудринская улица; Большая Садовая; Садовая-Триумфальная; Садовая-Каретная; 1-я Брестская улица. (от улицы Гашека до Триумфальной площади); 2-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади); Баррикадная; Красная Пресня; Звенигородское шоссе; улица Мневники; проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения); Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники); улица Нижние Мневники (от Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники); Карамышевский мост; улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы. Мневники).