Репетиция авиационной части парада Победы прошла над Москвой

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Парадный строй боевой авиации отрепетировал пролет на параде Победы над Красной площадью в Москве. Об этом в среду сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В авиационной тренировке приняли участие 23 вертолета и 53 самолета ВКС, всего 76 единиц авиационной техники.

Впервые в этом году открывают воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на ударных вертолетах Ми-28Н.

Кроме того, особенностью авиационного парада в 2021 году станет новый элемент - пролет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолетов Су-35С Центра показа авиационной техники.

В составе парадного строя авиации задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиационной техники.

Тренировка завершилась пролетом экипажей самолетов МиГ-31К и Су-57 и трех групп самолетов - "тактического крыла" Липецкого авиацентра, "кубинского бриллианта" в составе пилотажных групп "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 и шести штурмовиков Су-25, которые на параде окрасят небо в цвета российского флага. "Все полеты авиации выполняются на высотах от 180 до 550 м и на скорости от 200 до 550 км в час", - рассказали в ведомстве.