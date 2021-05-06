В преддверии Дня Победы в столице проведут профилактику Вечного огня

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Профилактику Вечного огня проведут в Москве в четверг в преддверии Дня Победы. На 40 минут, которые занимают работы, пламя перенесут специальным факелом на временную горелку, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

"В четверг, 6 мая, состоится традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже более полувека он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - сказал Бирюков.

По его словам, звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверят, при необходимости заменят платиновую спираль.

"На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной. После завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду", - пояснил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Вечный огонь более полувека находится под круглосуточным контролем специалистов столичного газового хозяйства. "Его бесперебойную работу обеспечивает уникальная горелка из трех запальников. При возникновении минимальной неполадки сразу поступает сигнал в диспетчерскую и на место выезжают специалисты", - подчеркнул Бирюков.

Заместитель мэра также сообщил, что осмотр Вечного огня проводится ежедневно, техническое обслуживание - раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.