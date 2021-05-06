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Ремонт на станциях московского метро "Рижская" и "Новослободская" завершат к концу года

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, к концу года станции будут полностью открыты для пассажиров

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Ремонтные работы на станции московского метрополитена "Рижская" Калужско-Рижской линии и в вестибюле станции "Новослободская" Кольцевой линии завершат к концу года. Об этом сообщил журналистам в четверг заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Конец года", - сказал он, пояснив, что "до конца этого года [они] должны быть открыты полностью для пассажиров".

Станция "Рижская" Калужско-Рижской линии столичной подземки закрыта с 22 августа 2020 года. Ее планировали закрыть для пассажиров на 12 месяцев из-за замены эскалаторов и реставрации вестибюля, поезда проезжают ее без остановки.

Вестибюль станции метро "Новослободская" был закрыт для реставрации и замены эскалаторов 21 ноября 2020 года. Сообщалось, что пассажиры не смогут воспользоваться вестибюлем год, но сама станция продолжает работать: на "Новослободской" по-прежнему останавливаются поезда и работает пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Войти и выйти со станции можно через станцию "Менделеевская".

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