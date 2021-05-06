На Останкинской башне покажут световое представление в честь Дня Победы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Останкинская телебашня покажет световое представление, посвященное Дню Победы. Полуторакилометровые лучи, которые будут исходить от башни, будут видны из любой точки Москвы в начале каждого вечернего часа 8-10 мая, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"Восьмого мая Останкинская телебашня запустит праздничное светодинамическое представление, посвященное Дню Победы. С 20:00 мск до 00:00 мск на 10 минут в начале каждого часа телебашня будет демонстрировать световые эффекты, создаваемые 550 источниками света. А полуторакилометровые лучи света от светодиодных прожекторов будет видно практически из любой точки столицы. В таком режиме подсветка будет работать до 00:00 часов 11 мая", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что к 76-летию Дня Победы специалисты Останкинской телебашни добавили новые сценарии светодинамического представления и установили 12 зенитных прожекторов мощностью 7 КВт.

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