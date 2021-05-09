Вестибюль станции московского метро "Братиславская" закрыли по требованию полиции

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Северный вестибюль станции "Братиславская" на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена закрыли по требованию полиции. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Северный вестибюль (выходы 4-6) станции "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии (10) закрыт по требованию полиции. Пользуйтесь южным вестибюлем станции (выходы 1-3)", - говорится в публикации.

Причиной закрытия стало обнаружение бесхозной коробки, сообщил источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства добавил, что проводится проверка.