Съезд с внутренней стороны ТТК на Кутузовский проспект в сторону области перекроют до утра

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Съезд с внутренней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект в сторону Московской области перекроют с 21:00 мск 10 мая до 06:00 мск 11 мая из-за ремонтных работ в Кутузовском тоннеле. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня в Кутузовском тоннеле будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим с 21:00 мск до 06:00 мск будет перекрыт съезд с внутренней стороны ТТК на Кутузовский проспект в сторону области. Просим водителей учитывать данные изменения и заранее планировать свои маршруты", - говорится в публикации.