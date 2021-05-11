В жилых домах Москвы с 11 мая начинают отключать горячую воду

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Отключения горячей воды начнется в московских домах 11 мая, профилактические работы в каждом из них продлятся максимум 10 дней. Это необходимо для проведения профилактики на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

На сайтах правительства Москвы и ПАО "МОЭК" был запущен информационный онлайн-сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать сроки ограничений в поставке горячей воды по своим адресам из-за проведения летних профилактических работ на системах теплоснабжения. Пользователи порталов могут увидеть даты профилактических работ в конкретном доме и подписаться на уведомления или добавить в свой календарь.

Так, с 26 апреля по 9 мая жители Москвы проверили сроки отключения горячей воды на mos.ru более 280 тыс. раз. В поисковой строке достаточно начать вводить свой адрес и выбрать нужный из выпадающего списка, затем на экране появляются даты и время отключения горячей воды. Сервис доступен также в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

По данным ПАО "МОЭК", с учетом возможного изменения погоды графики могут быть скорректированы, в связи с чем целесообразно уточнять сроки отключения горячего водоснабжения по конкретным адресам. "Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК - это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация", - уточнили в компании.

Там объяснили, что летом МОЭК готовит коммуникации к отопительному сезону. Для проведения гидравлических испытаний и ремонтов из эксплуатации поочередно выводятся участки теплосетей, из-за чего на тепловые пункты временно прекращается подача теплоносителя. Летняя профилактика - основное условие, обеспечивающее надежное теплоснабжение потребителей и бесперебойную работу всех элементов сложной столичной системы централизованного теплоснабжения - тепловых станций, магистральных и разводящих тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, особенно в период низких температур зимой, подчеркнули в пресс-службе.