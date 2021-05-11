Более 12,2 тыс. человек записались в корпус общественных наблюдателей за выборами в Москве

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Свыше 12 тыс. человек за неполных три месяца подали заявки в корпус наблюдателей за ходом голосования в Москве. Почти 40% из них ранее уже работали общественными наблюдателями в столице, сообщил во вторник ТАСС замруководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

"Набор общественных наблюдателей ведется с 16 февраля, на данный момент изъявили желание проконтролировать ход выборов в сентябре 12 240 человек. Более 1,5 тыс. из них моложе 20 лет, в возрасте от 20 до 35 лет - почти 5,3 тыс. человек, от 35 до 50 - более 2,8 тыс. человек, почти 2,7 тыс. - старше 50 лет. Отмечу, что более 4,6 тыс. изъявивших наблюдать ранее уже следили за ходом голосования, то есть более трети общественных наблюдателей имеют опыт в работе с избирательной системой в Москве," - сказал Ковалев, уточнив, что самому молодому наблюдателю в этом "созыве" 18 лет, а самому взрослому - 91.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут также довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.