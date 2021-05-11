В Москве начали тест-драйв первого низкопольного микроавтобуса

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Испытания первого низкопольного микроавтобуса начали на 520-м маршруте в Москве. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Москве испытают первый низкопольный микроавтобус. Сейчас автобус "Газель Сити" вышел на обкатку на маршрут № 520 и будет ходить на линии до 1 сентября. Это тест-драйв, чтобы производитель проверил все системы и то, насколько машина приспособлена к столичным дорогам", - говорится в публикации.

Там добавили, что в микроавтобусе есть откидной пандус, места для пассажира с коляской и собакой-поводырем, USB-разъемы, камеры и система климат-контроля.