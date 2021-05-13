Московский полумарафон перенесли в связи с эпидемической обстановкой

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московский полумарафон, запланированный на 16 мая, перенесли на неопределенный срок в связи с эпидемической обстановкой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского бегового сообщества.

"Московский полумарафон, который должен пройти 16 мая 2021 года на территории Олимпийского комплекса "Лужники", переносится на неопределенный срок. Команда Бегового сообщества приостановила подготовку забега в связи с эпидемической обстановкой, а также с учетом рекомендаций региональных властей. Спортивная выставка и выдача стартовых пакетов также не состоятся", - рассказал собеседник агентства.

О новой дате проведения мероприятия организаторы сообщат дополнительно.

"Мы долго работали над организацией забега и горько сожалеем о том, что не смогли выполнить свои обязательства. Просим прощения у всех, кто ждал этот старт вместе с нами. Нам искренне жаль, что мы нарушили ваши планы, и осознаем, что регистрация на забег - это не просто стартовый взнос. Это мотивация для тренировок, месяцы подготовки и надежды на успешный финиш. В ближайшее время мы сообщим подробности и новую дату мероприятия", - сообщили организаторы забега.