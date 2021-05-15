Парад поездов разных поколений пройдет в метро Москвы с 15 по 16 мая

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Восемь поездов разных поколений запустили на Кольцевой линии Московского метрополитена. Пассажиры смогут на них прокатиться 15 и 16 мая, сообщила пресс-служба столичного метро.

"Московский метрополитен в честь своего 86-летия запустил парад поездов разных поколений на Кольцевой линии. На них может прокатиться любой пассажир 15 и 16 мая", - говорится в сообщении.

Первым пассажиры увидели ретропоезд "Сокольники", построенный в 2010 году в честь 75-летия мосметро. Он стилизован под самый первый состав типа А, который можно было встретить в метро до 1975 года. Самым раритетным участником парада стал состав из вагонов Еж3 и Ем508т, которые производили с 1970-х. Среди других поездов парада: самый массовый в мире "Номерной", "Яуза", "Русич", "Ока", "Москва" и новейшая "Москва-2020".

Парад поездов - флагманское событие Дня рождения Московского метрополитена. В прошлом году он был виртуальным из-за коронавируса. В этом году пассажиры снова могут прокатиться на раритетных вагонах.