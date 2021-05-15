Ветер в Москве повалил 15 деревьев

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сильный ветер повалил 15 деревьев в Москве, в результате их падения повреждено пять машин. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В результате сильного ветра в разных районах города повалено 15 деревьев, они повредили пять припаркованных автомобилей", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, на западе и севере Москвы деревья упали на трамвайные пути, движение затруднено.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточняется, что "из-за упавших деревьев временно не ходят трамваи по Живописной и Тимирязевской улицам". "Вместо трамваев здесь работают автобусы. Будьте внимательны", - говорится в публикации.

Ранее в субботу Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе, граде и шквальном ветре до 20 м/с в столице до конца суток. В связи с непогодой рекомендуется во время движения на автомобиле снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Машины не стоит парковать под деревьями. Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.