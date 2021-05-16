В павильонах "Здоровая Москва" обследование прошли 430 тыс. человек в 2019 году

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Обследование в павильонах "Здоровая Москва" в 2019 году прошли 430 тыс. человек, у 15% из них предварительный диагноз подтвердился в столичных поликлиниках. Об этом в воскресенье сообщил в интервью телеканалу "Россия-1" мэр Москвы Сергей Собянин.

"430 тыс. пациентов прошли диагностику [в павильонах "Здоровая Москва"] в 2019 году. 15% оказались болезненными. 15% - это очень много. Это тысячи людей получили предварительный диагноз, который подтвердился потом в поликлиниках и больницах", - сказал мэр.

Он отметил, что результаты всех обследований, которые были проведены в павильонах "Здоровая Москва", вносятся в электронную медкарту пациента. Все данные также поступают в телемедицинский центр, сотрудники которого будут вести медицинское сопровождение пациента в случае подозрения на наличие у него болезни.

Проект "Здоровая Москва" возобновил работу в столице с 11 мая. Пройти обследование в этом году можно будет в 46 городских парках.