Благоустройство парка Декабрьского восстания в Москве планируют завершить к концу лета

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Основные работы по благоустройству парка Декабрьского восстания в Пресненском районе Москвы планируется завершить до конца лета. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"В рамках комплексного благоустройства улицы Красная Пресня начались работы по благоустройству парка Декабрьского восстания. <...> Обновленный парк Декабрьского восстания станет новой точкой притяжения для жителей Пресненского района. Основные работы планируется завершить до конца лета", - сообщили в пресс-службе.

Парк, основанный более 100 лет назад, расположен между станцией метро "Улица 1905 года" и Краснопресненской набережной. Его протяженность 500 м, площадь - около 6 га. Сейчас ведутся демонтажные работы, обустройство кабельной канализации и установка гранитного бордюрного камня.

"В ходе благоустройства сохранят существующую дорожно-тропиночную сеть и обустроят новые дорожки. Для комфорта и безопасности горожан установят 333 опоры наружного освещения с энергосберегающими лампами и 25 камер видеонаблюдения. В парке появится ландшафтная подсветка деревьев и кустарников", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что существующие в парке зеленые насаждения сохранят, дополнительно высадят более 30 деревьев и 300 кустарников, разобьют почти 45 тыс. кв. м газонов, у входа на территорию сада и у мемориального ансамбля обустроят цветники из разнообразных многолетников. Также в обновленном парке появятся четыре детские площадки с игровым оборудованием для детей различных возрастов и три спортивные площадки, на двух из них установят комплексы для воркаута, третья будет предназначена для силовых занятий. С 40-50 годов ХХ века сохранилась ограда парка, которую очистят пескоструйными аппаратами и восстановят исторический цвет, утраченные секции ограды заменят, сохранив их оригинальную форму и рисунок.

"В западной части парка, в отдалении от центральной зоны и жилой застройки, оборудуют две площадки для выгула собак - отдельно для крупных и мелких пород. В рамках благоустройства приведут в порядок уникальное историческое здание - кордегардию Пресненской заставы, это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до наших дней. В старинном здании, где когда-то размещался караул, заменят перекрытия и покрытие пола, окна и двери, отремонтируют стены, кровлю и цоколь, отреставрируют дымоходную трубу", - сообщили в комплексе городского хозяйства.