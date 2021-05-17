Сезонные рынки в Москве заменят новыми павильонами

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сезонные рынки с палатками в Москве заменят на теплые и комфортные павильоны. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сейчас в Москве работают 45 круглогодичных ярмарок, к концу года откроем еще около 20. Это уже не просто торговля, а новое культурное явление совсем с другой атмосферой. Вместо старых сезонных рынков с палатками - комфортные теплые павильоны", - написал мэр.

Он напомнил, что ранее на портале "Активный гражданин" состоялось голосование о названии для городских ярмарок, в нем приняли участие более 160 тыс. человек. Большинство поддержало название "Московские ярмарки".

Согласно информации на официальном сайте мэра и правительства столицы, в новых павильонах есть все оборудование для комфортной торговли, а за прилавками часто работают сами производители-фермеры, сыровары, пекари. На ярмарках можно купить овощи, фрукты, сыры, мед, рыбу, ягоды и другие свежие продукты.