Собянин открыл Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы, где будут проходить подготовку и подтверждать свою квалификацию медицинские специалисты, начал свою работу. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"Во время пандемии это выявилось, что нам нужна динамическая модель, при которой идут постоянная и непрерывная система обучения, подтверждение квалификации, тестирование, контроль за навыками врачей и так далее. Министерство здравоохранения такую модель создает, и мы в Москве создали достаточно мощный центр по профессиональной подготовке, переподготовке и аккредитации. Тут все московские врачи будут подтверждать свои знания", - сказал Собянин.

По его словам, этот процесс очень сложный, и необходимо выработать базу тестирования, требования к навыкам врачей. Эти процессы уже запущены, поэтому в течение года, по мнению мэра, данный центр станет одним из лучших в России.

"Невозможно было бы создать этот центр без постоянной работы с ведущими медицинскими вузами, академиями непрерывного образования, специалистами министерства здравоохранения. То есть это совместная работа, потому что медицина - настолько динамично развивающаяся отрасль, что невозможно создать что-то раз и навсегда. Это постоянная и ежедневная работа, которая должна соответствовать современным требованиям и критериям", - добавил мэр.

По информации на сайте центра, кадровый центр обеспечивает медицинские организации системы здравоохранения квалифицированными кадрами, осуществляет непрерывное профессиональное, дополнительное образование и методическое сопровождение, проводит оценочные мероприятия, а также является аккредитационной площадкой.

Основные направления деятельности кадрового центра: организационное и методическое сопровождение оценки кандидатов на должности медработников в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Москвы; проведение оценочных процедур (оценка практических навыков, профессиональных знаний и личностных компетенций); экстренная проверка знаний и умений медицинских работников; корпоративное обучение - тренинги для вновь принятых сотрудников, тренинги при старте новых проектов, тренинги и выездное обучение на местах по коммуникативным навыкам, управленческие тренинги; поддержка персонала - консультирование по составлению и выполнению индивидуального плана в структуре непрерывного медицинского образования.

Кадровый центр

Возможности кадрового центра позволяют проводить профессиональную оценку по 88 врачебным специальностям. Ранее первичная специализированная аккредитация ординаторов проходила только в федеральных медицинских вузах и медицинских организациях, а также в ГКБ им. С. П. Боткина.

Аккредитацию и другие процедуры оценки будут проводить эксперты из числа врачей медицинских организаций Москвы, федеральных клиник и преподавателей вузов, которые входят в состав аккредитационных подкомиссий, ежегодно утверждаемых приказом Минздрава России. Уникальные возможности Центра обеспечивает 31 симуляционная станция, оснащенная специализированным оборудованием для демонстрации практических навыков работы врача.