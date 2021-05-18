В Москве к концу 2021 года отреставрируют памятник героям Плевны

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московские специалисты до конца 2021 года отреставрируют памятник павшим под Плевной гренадерам, который установлен на площади Ильинский Ворота. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Специалисты приступили к реставрации памятника-часовни гренадерам, павшим в бою под Плевной во время Русско-турецкой войны (1877-1878). Монумент установлен на площади Ильинские Ворота. Он был создан по проекту архитектора и скульптора В. И. Шервуда и инженера-полковника русской армии А. И. Ляшкина в 1887 году. Памятник является объектом культурного наследия федерального значения", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, памятник гренадерам, павшим под Плевной, - визитная карточка площади Ильинские Ворота. "Думаю, многие горожане не раз замечали это интересное сооружение, прогуливаясь в районе Китай-города. Памятник долгие годы ждал комплексной реставрации. Специалистам предстоит полностью привести его в порядок не только снаружи, но и внутри. Будет восстановлена позолота на фасадах, отреставрированы барельефы, майоликовые изразцы, керамический пол, иконы и другие архитектурные детали. Работы уже начались, завершить их планируется до конца 2021 года", - рассказал Емельянов.

Памятник-часовня представляет собой чугунный восьмигранный шатер, украшенный горельефами и барельефами, венками и лентами. На гранях шатра нанесены цитаты из Евангелия и памятные надписи, а венчает его позолоченный купол с крестом. Перед памятником установлены чугунные тумбы с надписью: "В пользу увечных гренадер и их семейств".

"Работы специалисты начали с восстановления внутренней керамической облицовки памятника - изразцов. Также внутри часовни отреставрируют пол из цветной керамической плитки, приведут в порядок окна и двери, восстановят старинные иконы. А после того, как полностью установят строительные леса, реставраторы приступят к внешним работам. Они займутся горельефами, барельефами и другими декоративными элементами фасадов, обновят позолоту на куполе и кресте", - говорится в сообщении.

Памятник-часовню открыли 10 декабря 1887 года в честь десятой годовщины сражения под Плевной. Инициатором его строительства выступило Московское археологическое общество, а также выжившие в сражении воины. Монумент строили на пожертвования.