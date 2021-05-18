В Москве Ботаническую улицу расширят с двух до четырех полос движения

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Реконструкция Ботанической улицы, связывающей улицу Академика Королева с Алтуфьевским шоссе, Северо-Западной и строящейся Северо-Восточной хордой, будет проведена в Москве, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы. Проезжая часть Ботанической улицы будет расширена с двух до четырех полос движения - по две в каждую сторону.

"Правительство Москвы проведет реконструкцию Ботанической улицы на участке длиной 3 км от улицы Академика Королева до развязки с улицей Комдива Орлова. Постановление об утверждении проекта планировки данного участка улично-дорожной сети подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Ботаническая улица расположена на северо-востоке столицы и связывает улицу Академика Королева с Алтуфьевским шоссе, Северо-Западной и строящейся Северо-Восточной хордой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что решение о реконструкции улицы принято в связи с ее низкой пропускной способностью.

"Парковка автомобилей будет организована в заездных карманах, а для перехода через проезжую часть будут созданы дополнительные наземные переходы со светофорным регулированием. Для пассажиров наземного транспорта будут установлены современные остановочные павильоны, оборудованные Wi-Fi и зарядками для электронных гаджетов", - добавили в пресс-службе.

Также вдоль Ботанической и Большой Марфинской улиц будет организован велосипедный маршрут, который свяжет станцию Останкино Октябрьской железной дороги (третий Московский центральный диаметр) с главным входом в Ботанический сад РАН.