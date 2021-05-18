Пассажирам метро и МЦК раздадут питьевую воду из-за жары

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Пассажирам Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) начнут раздавать питьевую воду, если температура на станциях будет выше 28 градусов. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Москве летняя жара! Сегодня, по прогнозу, в городе будет 30 градусов. Чтобы пассажирам было комфортно ездить в метро, мы увеличили воздухообмен и перевели вентиляцию в летний режим. А еще мы бесплатно раздаем пассажирам воду на станциях, если температура на них превысит 28 градусов", - сообщается в публикации.

Там добавили, что воду уже раздают на станциях "Выхино", "Багратионовская", "Измайловская", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Бунинская аллея", "Ул. Скобелевская", "Кунцевская" (Арбатско-Покровской линии), "Кутузовская", "Пионерская", "Студенческая", "Фили", "Филевский парк", а также на станциях Московского центрального кольца (МЦК): "Стрешнево", "Панфиловская", "Лихоборы", "Окружная", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Андроновка", "Нижегородская".