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В Москве за лето отремонтируют пять мостовых сооружений

Планируется отремонтировать Лужнецкий метромост, Дорогобужский мост, Велозаводскую эстакаду, путепровод Вешняковский над Северо-Восточной хордой и путепровод Косино над МКАД

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Пять мостовых сооружений планируется отремонтировать в Москве до конца лета. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты регулярно проводят комплексное обследование объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют более 30 мостовых сооружений", - сообщил заммэра Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что до конца лета планируется отремонтировать Лужнецкий метромост, Дорогобужский мост, Велозаводскую эстакаду, путепровод Вешняковский над Северо-Восточной хордой и путепровод Косино над МКАД.

"Сначала заменим гидроизоляцию сооружений. Это позволит увеличить их срок эксплуатации, повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок. Затем обновим асфальтобетонное покрытие и нанесем дорожную разметку", - сообщается в публикации.

Как добавили в комплексе городского хозяйства, работы проводятся с частичным ограничением движения. Для обеспечения транспортной безопасности в зонах проведения работ установлены временные дорожные знаки и смонтированы ограждения с сигнальными огнями. Автомобилистов просят быть внимательными.

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