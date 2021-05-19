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Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за сильного ветра

Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве 19 мая. В связи с этим ресторанам и кафе рекомендовано закрыть летние веранды, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 19 мая ожидается дождь и возможно усиление ветра с порывами до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сказали в пресс-службе. Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее синоптики Гидрометцентра России объявили желтый уровень опасности на территории Москвы из-за сильного ветра и грозы 19 мая. Согласно данным на прогностической карте, в период до 21:00 в регионе ожидается ветер с порывами до 17 м/с, погода потенциально опасна.

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