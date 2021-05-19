Мосгордума приняла закон о сборе до 50% подписей на довыборах онлайн

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы на пленарном заседании в среду приняли закон, предусматривающий возможность проведения дистанционного электронного голосования и онлайн-сбора подписей избирателей на выборах в Москве в 2021 году.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников напомнил, что летом прошлого года был принят закон, благодаря которому впервые в истории страны голосование состоялось в электронной форме. В таком формате жители столицы приняли участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

"Сегодня сделан еще один небольшой, но значимый шаг в сторону постепенного расширения области применения современных технологий в избирательном процессе. Закон, который был принят в ходе заседания столичного парламента, позволит кандидатам производить сбор подписей на дополнительных выборах депутатов Мосгордумы в электронном виде. Согласно документу, количество подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", составляет 50% от установленного городской комиссией количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата", - сказал Шапошников.

Ранее в Мосгордуму обратился руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов с просьбой предусмотреть возможность сбора подписей в электронном виде на дополнительных выборах депутатов Мосгордумы в сентябре. Документ был внесен в столичный парламент Мосгоризбиркомом, инициатива получила поддержку на заседании профильной комиссии столичного парламента. Документом также предусматривается проведение в столице в 2021 году эксперимента по организации и проведению дистанционного электронного голосования. По словам Шапошникова, технически столица готова к проведению такого электронного голосования на портале госуслуг.

"С точки зрения предоставляемых гражданином личных данных, сбор подписей в электронном виде идентичен сбору подписей на бумаге. Отмечу также, что решение, каким именно способом собирать половину от необходимого количества подписей: традиционным или электронным - остается за кандидатом. Нововведение будет действовать на предстоящих дополнительных выборах депутатов Мосгордумы по двум избирательным округам - № 37 и 19, которые состоятся одновременно с выборами депутатов Государственной думы 19 сентября 2021 года", - отметил Шапошников.